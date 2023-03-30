即便有罹患口腔癌的風險，還是有人戒不掉吃檳榔的習慣，有網友上網發現，大陸有不少地區推行禁售檳榔的命令，強力手段杜絕檳榔危害，引起鄉民討論，認為檳榔真是百害無一益，可惜台灣政府不敢禁。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己搜尋大陸影音網站發現許多地區有「檳榔禁令」，現在要找檳榔來吃沒那麼好找，部分影片內容也引述世界衛生組織把檳榔列為一級致癌物，好奇台灣是不是也要跟進禁檳榔，可以減輕醫療資源浪費。

貼文引起熱議，眾人一面倒贊同大陸地方政府作法是德政，「不愧是已開發國家」、「反觀東南亞科技糞島」、「檳榔本來就該禁，你得口腔癌是你的事」、「檳榔子是國際認定第一類致癌物」、「破壞水土保持、環境髒亂、口腔癌」、「檳榔本來就該禁，百害無一利的產品」、「台灣也該跟上了吧」。

不少人也感嘆台灣政府不敢禁檳榔，「禁的話會有很多人失業」、「台灣禁了就沒選票，不可能禁啦」、「從小就在聽檳榔危害有多大了，聽到大都沒有一個黨敢禁哈哈」、「笑你農委會、食藥署不敢碰啦」。

事實上，大陸36歲歌手傅松2022年因口腔癌去世，傅松曾多次在社交平台上表示因為吃檳榔導致罹癌，以自身為例規勸大眾勿吃檳榔，隨後帶動各地發起「禁售檳榔潮」，祭出檳榔不得作為食品販售的禁令，避免民眾染上惡習。