歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）今天（四）呼籲歐盟重新調整對中關係。在德國智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for Chinese Studies）和歐盟智庫歐洲政策中心（European Policy Center）的聯合活動上發表談話時強調，當前歐盟與中國的關係並「不平衡」，並且受到中國大陸國家資本主義體系（state capitalist system）所引發的扭曲影響」但是，她仍認為不能切斷與對中關係。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）30日報導，馮德萊恩認為，中國大陸正計劃使本國「對世界的依賴性下降，而讓世界對中國大陸的依賴性增加」，特別是在尖端科技領域。

「中國在國內變得更具壓制性，在國外更具主動性」，她指的是北京對新疆省穆斯林少數民族的「嚴重人權侵犯」和「對歐盟社會的升級行動」。

不過，她也強調，歐盟不應該與中國「切斷經濟、社會、政治和科學聯繫」，但應該在貿易上實現「更公平、更有紀律的」競爭。

馮德萊恩解釋：「為因應中國大陸不斷變化的政策，將促使我們為微電子技術、量子計算、機器人、人工智慧和生物技術等一些關鍵領域開發新的防禦工具」，

她還呼籲在投資和貿易方面，當「不能排除（投資或貿易）用途或可能涉及人權問題」時，必須畫出明確的界限。