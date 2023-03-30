《模仿犯》主創、演員、相信音樂原聲帶歌手華麗出席星光首映。（Netflix提供）

《模仿犯》主創、演員出席星光首映。（Netflix提供）

吳慷仁帥氣出席星光首映。（Netflix提供）

柯佳嬿出席星光首映。（Netflix提供）

陳博正出席星光首映。（Netflix提供）

黃河出席星光首映。（Netflix提供）

Netflix懸疑影集《模仿犯》將於3月31日正式上線，昨晚在西門町盛大舉辦首映典禮與世界首映，金獎幕後團隊製作人曾瀚賢、湯昇榮、導演張榮吉、張亨如與演員吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、江宜蓉、夏騰宏、陳博正、黃河共同出席，柯佳嬿映後分享時忍不住感動哽咽。

主演吳慷仁映後分享：「這部影集是許多團隊的心血結晶，世界首映搶先放映了首兩集，希望透過這個故事的開端，帶領大家搶先進入《模仿犯》的世界，在上線後同步觀看。」柯佳嬿也語帶哽咽表示：「這應該是唯一的機會可以跟觀眾們一起透過大銀幕觀看《模仿犯》的機會，能夠從大銀幕看到《模仿犯》心情其實很滿激動，透過影廳畫面、音效的細節一一呈現，更可以感受到這個團隊的用心跟專業，這個故事人物線非常多，後面會有更多精彩的角色與故事，非常值得看下去。」

北影、金鐘影帝黃河也在《模仿犯》飾演因殺人案入獄的關鍵角色，為詮釋獄中的憔悴樣貌他為戲瘦身7公斤，相當敬業，首次觀影結束後他也驚嘆：「很難相信一部影集在電影院裡面可以看到有這樣的畫面、剪接、音效，整個團隊的質感都做得這麼好，身為演員我自己是非常感動。」他坦言拍攝時其實心理壓力很大，開玩笑說：「《模仿犯》兩個導演都很『Hardcore』，當我們做得越激烈或有血噴出來時，他們在螢幕後面笑得越開心。」

金馬、金鐘影帝陳博正也在首兩集有非常精彩的動人演出，劇情中被逼迫「學狗爬」一幕更讓許多人落下不捨眼淚，陳博正分享：「戲雖然是假的，但當我們進入情境的時候會有真實的情感流露出來，就是有真實的情感流於表面，表現出來才會如此動人。」導演先前分享陳博正體力非常好，熬夜拍戲都不喊累，陳博正笑著回應：「其實我這個人就是『見光死』，平常都是看到太陽才睡得著，所以熬夜的時間正好是我的活躍時間。」

此次《模仿犯》攜手相信音樂打造多首高質感原創歌曲，麋先生、家家、法蘭也在世界首映星光大道獻「聲」首唱影集原聲帶歌曲，吸引超過近千位粉絲圍觀。