總統蔡英文抵達紐約。 （取自邱臣遠臉書）

民眾黨立委邱臣遠表示，他與立法院跨黨派委員陳明文、陳歐珀、王婉諭，隨總統蔡英文 訪團已順利抵達紐約，並參加首晚的僑宴，除了700位僑胞外，還有貴賓紐澤西州的州長墨菲（Phil Murphy）賢伉儷、台裔紐約州參議員曲怡文。

邱臣遠在臉書貼出僑宴照片並表示，他與立法院跨黨派委員陳明文 、陳歐珀、王婉諭，隨總統蔡英文訪團已順利抵達紐約。

邱臣遠寫道，感謝AIT美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）以及駐美代表蕭美琴大使的迎接與陪同；更感謝辛苦飛行14個小時的機組人員，航程一切平安順利。

邱臣遠指出，剛抵達紐約，就受到許多好久不見的美國台商、僑胞朋友的熱烈歡迎，讓人備感溫馨。

他也介紹，此行首晚的僑宴，除了有700位熱情的僑胞朋友之外，還有貴賓，還紐澤西州的墨菲（Phil Murphy）州長賢伉儷、台裔紐約州參議員曲怡文，讓海外國人感受到溫暖！