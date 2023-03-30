同樣是3月，台驊8日才公布處分陽明股票3,600張，每股均價92.77元，獲利約1.21億元。

台驊表示，陽明是台驊的最大供應商，兩者合作關係久、對陽明最了解，台驊將持續逢高調節、下修加碼陽明股票。

外資連續多日站在賣方，是陽明賣壓最大來源，技術面季線63.8元失守，9日KD值已在低檔超賣區，惟在跌破所有均線支撐後，賣壓獲得紓解，近期股價明顯走穩，30日小跌0.31％、收在63.3元，成交量1.61萬張，雖未能站上短期均線，但若有量能點火，有機會醞釀一波反彈走勢。

台驊目前累計持有陽明逾22,163張，持股金額14.03億元，持股比例0.63％。

台驊預估，在大陸全面解封重啟龐大內需消費市場，且二會宣示拚經濟，有助於全球產業供應鏈的復甦。同時，歐美各國政府持續升息打通膨，企業庫存逐步下降，看好全球經濟下半年重返成長軌道，並提升國際運輸需求。