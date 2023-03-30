女星德馨經常在知名本土劇飾演小三或壞女人的角色，是許多觀眾的熟面孔，近期則接拍《美麗人生》「蘇月」一角，忙於拍攝之餘，沒想到卻驚傳臉頰腫到嘴巴歪一邊，德馨為此趕緊尋求醫生幫助，崩潰直喊：「天公伯啊」，星友們見此紛紛獻上關心，要她好好保重。

德馨30日在臉書敘述病情：「醫生說是免疫系統下降，引發蕁麻疹」，不過最讓她在意的點是，對外表影響非常大，「變成香腸嘴了，臉頰腫得歪一邊，為什麼是臉！！！天公伯啊！」而醫師目前僅能幫她施打類固醇，把症狀暫時壓下，避免繼續發腫，她為此開玩笑自嘲：「這兩天如果看到臉腫一邊的蘇月，請大家自動馬賽克。」並附上摀眼和雙手合十的表情符號，顯得相當無奈。

德馨曝光香腸嘴慘況。(圖/德馨 FB)

貼文曝光後，演藝圈好友陳美鳳、王樂妍、張雁名、陳瑋薇都分別獻上關心，「能先休息不腫再錄影比較好～」、「大嫂，辛苦了」、「姐要好好休息」、「天呀，姐姐早日康復」，另外粉絲們也留言：「身體的警訊，德馨姐姐需要多休息」、「有空再深入檢查看看，是否有影響到顏面神經，祝福健康喔」、「保重！早日康復！睡眠要充足！別太累！」

事實上近來德馨行程滿檔，除了忙於拍戲，還攻讀輔仁大學宗教研究所在職專班，先前她曾分享選修「哀傷輔導」課程的心得，表示遇到事情，若選擇拒絕、逃避否定壓力與負面情緒的想法，長期壓抑之下，會造成生理上的損害，因此累了，就該好好休息，好好抒發情緒及釋放壓力。