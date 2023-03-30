美式賣場好市多提供許多居家用品供會員選購。一位女子近日分享，她在好市多買了一款四格煎鍋，實際使用後讓她覺得相當驚艷，早餐、晚餐都能一鍋完成，對於住家、廚房很小的她來說相當方便。不過許多主婦指出，其實用該款鍋具料理不同食材時，每格料理時間不同、沒放食材的位置會空燒，另外清洗時邊邊角角容易卡油不易洗淨，相當不實用，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她的住家、廚房很小，通常都用氣炸鍋進行料理。近日她發現四格煎鍋後相當心動，不過家裡已經沒有空間存放其他鍋具，最後還是下手買回家；原PO試用後覺得四格煎鍋相當方便，除了簡單就能做出酥皮冰花煎餃，早餐、晚餐也都能一鍋完成，讓她覺得相當方便。

一位女子實際使用四盤煎鍋覺得很方便。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「感覺很適合一個人的一餐，一次處理蛋肉菜好幾種食材」、「這份量太小了，只適合單身人士或是沒小孩的小鳥胃夫妻用」、「適合煮個人餐，一鍋搞定」、「對於早上要準備4份早餐的人來說不錯用」。

不過也有不少主婦表示不推薦，「家庭主婦發言，不實用，每個料理時間不同，沒放食材的會空燒要加水，用個幾次就收起來了！」、「不實用，每個食材煎熟時間不一樣，或許早上同時可煎4顆蛋」、「很不實用，不如直接買個平底鍋」、「那四格中間的彎彎繞繞很容易卡油不好洗，熱水泡加刷好多次才把那黃黃的油膩洗掉，有強迫症又沒有洗碗機的朋友不要輕易嘗試」。