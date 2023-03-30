前立委顏寬恒才剛登記國民黨台中市第二選區立委初選，就遭台中檢調以涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，帶回調查，訊後分別諭知以1000萬元交保候傳。《中天電視》YouTube頻道30日發起網路投票，截至30日晚上10點40分，已有逾2.3萬人投票，高達84%的網友表示將投票給顏寬恒，僅7%的表示將投票給立委林靜儀。

中天電視YouTube頻道《線上面對面》節目30日起針對「『中二區』的選民站出來！2024立委大選你要投顏寬恒、還是林靜儀？」舉辦網路投票，截至30日晚上10點40分，約有2.3萬人投票。84%的網友表示將投給顏寬恒，7%的網友則表示將投給林靜儀，9%的網友還在觀望。

網友紛紛表示，「這種天價交保金額，代表綠營還是忌憚顏家實力」、「交保金居然要1000萬，欺人太甚，絕對支持顏寬恒」、「太扯了，老靠國家機器打擊對手，真的太扯」、「又在搞這種老梗，是有多怕顏家」、「下架民進黨所有候選人」。

也有網友認為，「顏立委只是不善言辭，事實上做得非常好！加油」、「顏寬恒一定要抗辯加油」。