台灣數位健康第一品牌H2U永悅健康（簡稱H2U），以花旗參品牌《鴻參》打響保健品名號後，今（30）日宣布攜手桃園雲豹籃球隊，聯名推出兩款機能保健品《豹力覺醒》與《豹力崛起》。

為打響名號，H2U永悅健康這次與雲豹球隊共同開發『豹品』，特別延攬專業營養師、體適能師等從運動醫學、機能保健等角度，結合雲豹運動員相關身心理機能需求建議，搭配去識別化個人化數據，進行產品成分分析，最終選擇開發兩款機能保健品。

H2U執行長陳俊嘉指出，保健品除了滿足消費者個性化需求外，在H2U數位健康生態圈的路徑上，透過剖析消費者閱讀行為、購買行為到運動行為等，H2U可持續提升產品效能、優化服務，期待消費者在全場景的健康生活中，都能想到H2U以及他們提供的健康解決方案。

陳俊嘉強調，桃園雲豹選擇與H2U聯名推出保健品，看重的是如何讓運動員在疲勞賽程中迅速恢復戰鬥力，兩款保健品的主視覺即是採用魔獸（霍華德）與得分王艾夫伯及雲豹球員的團照，展現活力感，產品將在H2U和雲豹球隊官網、商城及實體藥妝通路都買得到。

陳俊嘉表示，有別於H2U過往都直接面對企業提供服務，這次與雲豹球隊合作《豹力覺醒》與《豹力崛起》，是H2U除旗下《鴻參》品牌外，直接掛名的保健品，搭配旗下流量最大的健康媒體《早安健康》與運動社群《運動筆記》相關宣傳，目標是以健康產品多樣性來提供消費者新選擇，豐富化全場景健康生態圈。

H2U成立迄今正好滿十週年，透過提供企業ESG解決方案中的『S（Social Impact）』來滿足企業對員工的健康照護，經統計，H2U 2022年共協助59間企業客戶取得國民健康署健康職場認證，H2U已是國內最大數位健康服務平台，不僅應歐商協會（ECCT）家庭友善聯盟（Family Friendly Allance）邀請，成為唯一受邀的台灣企業會員，執行長陳俊嘉更獲選為該聯盟之聯合主席，代表H2U以數位健康平台串連起的健康生態系。