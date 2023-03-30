其股價29日飆漲7.6％收31.52美元創近七個月新高後，30日盤中續漲1.6％報32.03美元。

執行副總裁李維拉（Sandra Rivera）指第四代Xeon出貨給所有「主要」的數據中心和人工智慧（AI）客戶。谷歌、亞馬遜和微軟等全球前十大雲端服務供應商正把最新Xeon整合到其設施裡。

代號Sapphire Rapids的第四代Xeon，原定在第三代Xeon於2021年第一季上市後，就接著在2021年底上市，但因改善製程等許多因素而延誤生產，讓上市時間被推遲近六個季度。

Counterpoint India估計延誤上市，讓英特爾去年以營收計算的市占率，從2021年的80.8％萎縮至70.7％。

為鞏固數據中心與伺服器等重要市場，英特爾準備年底推出代號Emerald Rapids的第五代Xeon，其客戶已拿到產品樣本，並準備明年上半年推3奈米製程的Sierra Forest處理器。