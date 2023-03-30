科技新聞網站《The Information》引述消息報導，今年2月谷歌發表自家AI聊天機器人Bard結果頻頻出包後，公司高層痛定思痛，決定讓谷歌Brain AI團隊與Alphabet旗下AI開發商DeepMind合作。
這項合作代號為「雙子星」（Gemini），意味著谷歌與DeepMind兩大AI研發團隊首度聯手。雙子星由Brain AI團隊負責人狄恩（Jeff Dean）領導技術開發，目標是研發出媲美GPT-4的AI模型。
自從OpenAI發表最新AI模型GPT-4後，矽谷科技公司無不加快腳步追趕AI研發進度，而至今落後的谷歌AI團隊不得不和昔日Alphabet內部死對頭DeepMind化敵為友，合作研發計畫。
科技新聞網站《The Information》引述消息報導，今年2月谷歌發表自家AI聊天機器人Bard結果頻頻出包後，公司高層痛定思痛，決定讓谷歌Brain AI團隊與Alphabet旗下AI開發商DeepMind合作。
這項合作代號為「雙子星」（Gemini），意味著谷歌與DeepMind兩大AI研發團隊首度聯手。雙子星由Brain AI團隊負責人狄恩（Jeff Dean）領導技術開發，目標是研發出媲美GPT-4的AI模型。
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