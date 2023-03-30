登基後首度訪外 英王抵達德國 23:502023/03/30 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英王查爾斯三世稍早在卡蜜拉王后陪同下抵達德國，是去年9月查爾斯登基以來首度正式訪外行程，目的是修復英國脫歐後的歐盟友邦關係，並與德國在氣候變遷對策及外交政策上加強合作。查爾斯原訂上周出訪法國，但因法國爆發大規模抗爭行動而取消行程。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 醒吾科大簡思昀 備戰世界麵包大賽 英王查爾斯抵德國展開國是訪問 德總統：開啟脫歐後關係新頁 第26屆傑出基金金鑽獎 揭曉 #德國 #訪外 #抵達 #查爾斯 #法國 也許您會感興趣 推薦閱讀 英王查爾斯訪德誓加強關係 強調聯手挺烏抗俄 05:512023/03/30 國際 「去美元化」加速中 短短48小時全球開花 17:392023/03/30 國際 《國際金融》5家銀行慘了 法國要查稅務詐欺 10:482023/03/29 財經 北市普發6千提前加碼 4／1起抽百萬現金、汽車外還能放大成8千元 09:432023/03/30 消費 新聞幕後》總統過境美國 隨團採訪限制多 04:102023/03/30 政治要聞 拜登促放棄司改 以總理：不受境外壓力影響 04:102023/03/30 焦點新聞 科技男「內神通外鬼」 駭走前東家15萬顆泰達幣 07:412023/03/30 社會 與武漢大學師生座談 馬英九：德法世仇都可以和解 兩岸為何不行？ 18:032023/03/30 兩岸 系統整合商 大秀智慧應用輸出實力 04:102023/03/30 財經要聞 屏東 台灣祭、三大日音樂節四月接力飆唱 04:102023/03/30 地方新聞 中時社論》雙重承認是脫離現實的夢想 19:312023/03/30 中時社論 南投婦人劇烈腹痛出血 竟是罕見闊韌帶外孕 16:492023/03/30 健康 泰酷！遊客瘋衝泰國 新航空公司上陣 04:102023/03/30 焦點新聞 蔡英文出訪過境美行程保密 王鴻薇：吳釗燮嘴巴縫上拉鍊？ 11:192023/03/30 政治 俄烏戰嚇到？歐洲中立國撒銀彈買1武器 美軍火商躺賺 16:332023/03/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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