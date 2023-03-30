英王查爾斯三世稍早在卡蜜拉王后陪同下抵達德國，是去年9月查爾斯登基以來首度正式訪外行程，目的是修復英國脫歐後的歐盟友邦關係，並與德國在氣候變遷對策及外交政策上加強合作。查爾斯原訂上周出訪法國，但因法國爆發大規模抗爭行動而取消行程。