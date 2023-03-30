台灣外海3月出現16具浮屍駭人聽聞，內政部長林右昌30日指出，2月18日到3月29日沿海發現浮屍多達20具，但卻表示是輕生、落海導致。民眾黨台北市議員林珍羽強調，去年有多起台版柬埔寨事件，但政府卻單純用詐騙集團結案，質疑為什麼沒有用集團組織犯罪來辦案正本清源？官員忙著大內宣，狒狒死掉的討論都比浮屍還多，人命關天，從3月初到現在為什麼消息完全被封鎖？這對出訪畢業旅行的總統蔡英文是當頭棒喝。

林珍羽表示，我們一直覺得台灣是一個最安全的地方，我們不斷告訴世界各國：台灣是治安最好的地方。蔡英文現在在畢業旅行的狀態，這絕對對她是一個當頭棒喝。這就是朱門酒肉臭，路有...應該說海有凍死骨。

「16具耶，喔，20具？又增加4具了！」林珍羽質疑，這段時間從3月初到現在，為什麼消息完全被封鎖？我們的內政部長為什麼可以那麼輕描淡寫地直接說，輕生、落海導致，跟偷渡案沒有關係？你怎麼那麼確定，你查過了嗎？你辦過了嗎？這些全部都是你內政部的事情。

林珍羽直批，從上到下沒有去檢討，到底出了什麼問題？海岸的浮屍，這就是政府的失能！去年有非常多起台版的柬埔寨事件、人蛇集團，但是政府卻用什麼方式？單純地用詐騙集團的方式來結案，「你們為什麼沒有用集團組織犯罪的立場，來去正本清源呢？」

「這事情很嚴重耶！」林珍羽強調，這裡面有9條生命，是我們台灣人民的性命，請問一下我們的政府在做什麼？官員都忙著大內宣，如果有在關心，會發生這樣的事嗎？我們的警政、海巡都不知道嗎？沒有人通報嗎？狒狒死掉的討論都比這個還多，台灣怎麼了？人命關天吶！