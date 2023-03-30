高齡80歲的帕爾穆特，與迪士尼高層關係不睦不是新聞，他過去一年意圖重組迪士尼董事會，欲拱激進投資人佩茲（Nelson Peltz）進入迪士尼董事會沒有成功。

帕爾穆特29日被電話告知，與漫威影業（Marvel Studios）分開經營的漫威娛樂，要併入迪士尼業務單位，而他本人則遭開除。除帕爾穆特之外，漫威娛樂共同總裁史蒂芬斯（Rob Steffens）及首席法律顧問圖利琴（John Turitzin）也一起被炒魷魚。

不過漫威娛樂總裁巴克利（Dan Buckley）留了下來，往後他只須向漫威影業總裁費格（Kevin Feige）匯報工作，以往要同時對費格及帕爾穆特負責。

在1990年代末，帕爾穆特與億萬富豪伊坎（Carl Icahn），爭奪當時還只是漫畫出版商的漫威控制權，結果帕爾穆特技高一籌勝出。帕爾穆特入主漫威後，靠著將《X戰警》、《蜘蛛人》等漫畫授權拍成電影而成功擴張。2009年帕爾穆特以40億美元價碼，將漫威賣給迪士尼。

隨漫威加入迪士尼的帕爾穆特，自2015年後就未再參與漫威電影製作，與漫威影業總裁費格時有爭執，兩人為《奇異博士》電影製作成本問題鬧得不可開交。帕爾穆特曾要求開除費格，被迪士尼執行長伊格（Bob Iger）駁回。

2019年帕爾穆特被拔掉漫威電視的監督權。分析師指出，帕爾穆特最後被侷限於負責漫畫出版、遊戲授權和周邊商品製作等業務。

回鍋重掌兵符的伊格，2月對外宣布要展開55億美元的撙節成本計畫，27日啟動裁員7,000人，占全球總人力的4％。受波及的除漫威娛樂，還包括有線電視和內容開發部門，元宇宙部門甚至整個裁掉。