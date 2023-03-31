第四季GDP終值年增2.6％，略低初值的年增2.7％，明顯低於第三季的年增3.2％。
其中GDP計算項目之一的第四季消費者支出年增1％，低於初值的年增1.4％。
主要是服務性消費支出年增1.6％，明顯低於初值的年增2.4％。但貨品消費年跌0.1％，較初值的年跌0.5％有所縮小。
在貿易上，出口終值年跌幅度，從初值的1.6％擴大至3.7％；進口終值跌幅，也從初值的4.2％擴大至5.5％。
2022年全年GDP成長2.1％，明顯低於2021年的成長5.9％。
美國勞工部30日公布去年第四季國內生產毛額（GDP）終值年增幅低於初值，讓外界認為經濟出現降溫跡象，可望減輕聯準會升息壓力而讓美元走低。
第四季GDP終值年增2.6％，略低初值的年增2.7％，明顯低於第三季的年增3.2％。
其中GDP計算項目之一的第四季消費者支出年增1％，低於初值的年增1.4％。
主要是服務性消費支出年增1.6％，明顯低於初值的年增2.4％。但貨品消費年跌0.1％，較初值的年跌0.5％有所縮小。
在貿易上，出口終值年跌幅度，從初值的1.6％擴大至3.7％；進口終值跌幅，也從初值的4.2％擴大至5.5％。
2022年全年GDP成長2.1％，明顯低於2021年的成長5.9％。
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