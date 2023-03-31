第四季GDP終值年增2.6％，略低初值的年增2.7％，明顯低於第三季的年增3.2％。

其中GDP計算項目之一的第四季消費者支出年增1％，低於初值的年增1.4％。

主要是服務性消費支出年增1.6％，明顯低於初值的年增2.4％。但貨品消費年跌0.1％，較初值的年跌0.5％有所縮小。

在貿易上，出口終值年跌幅度，從初值的1.6％擴大至3.7％；進口終值跌幅，也從初值的4.2％擴大至5.5％。

2022年全年GDP成長2.1％，明顯低於2021年的成長5.9％。