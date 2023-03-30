股價29日上漲2.5％美元後，30日盤中續漲0.8％報195.49美元。按1月3日收約108美元計算，首季迄今累漲近80％。

特斯拉正擴大德國柏林與美國德州等兩座新的超級工廠（Gigafactory）規模，尤其不斷提高其美國加州與中國等已營運工廠的產能。

這些工廠讓特斯拉過去幾個季度的電動車出貨量創新高，從而強化其電動車市領導地位。其去年第四季全球出貨40.5萬輛創新高。

儘管其首季出貨向來低於第四季或僅小幅增加，但外界認為其擴大柏林與德州等工廠規模後有助提高首季出貨量，尤其目前最受歡迎車款Model Y在柏林廠每周生產率最近已達5,000輛。

華爾街預估特斯拉首季全球出貨42萬輛創單季新高，較去年同期增加10萬輛。就算每季出貨量維持42萬輛不變，全年總出貨也將近170萬輛。

特斯拉執行長馬斯克樂觀表示全年極可能出貨180萬輀，若一切運作順利，甚至可達前所未見的200萬輛大關。

雖然外界關心全球市場需求會否出現變化，但其主要市場表現良好而消除疑慮。

像其最大市場美國大降價後即湧現前所未見需求量。

第二大市場中國首季迄今出貨12.6萬輛已創其中國單季新高，外界預期首季整季出貨約14萬輛。

其挪威3月迄今出貨7,000輛，已創其在當地單月新高，外界看好整個3月出貨約1萬輛，對小國挪威來說這已令人矚目。

特斯拉通常在每一季結束後，就接著在下一月的2號公佈其最新一季全球出貨量。外界估計其將在4月2日公布首季出貨量報告。