台灣國境解封後，由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的食品業首場大型洽談會，30日在台北國際會議中心舉行，吸引歐、美、亞及大洋洲等12國40買主參加，重要買主包括在泰國營運7-11便利店的卜蜂集團、亞洲最大連鎖超市的日本AEON及新加坡第三大超市昇菘，採購我水產、茶、咖啡、糕餅及酒類等產品。

由於係睽違三年後首場實體洽淡會，受到國內食品業界高度重視，共計111家供應商與買主進行逾270場次洽談，指標性業者包括臺灣菸酒、味全、光泉、味丹及開元等。

臺灣國民飲料「珍珠奶茶」最受買主青睞，包括美國Boba Guys、泰國卜蜂、荷蘭Engel及澳洲AA INT'L等對此項目採購意願高；新加坡買主Bizgen則分享當地市場趨勢「環保、健康」，要求產品包裝要能回收，強調少糖。另外，中華點心大廠C商最先傳出捷報，因之前即利用視訊會議與澳洲T買主洽談，後續寄送樣品確認規格，此次洽談進行細節確認，可望接到刈包訂單。

貿易局副局長李冠志表示，為協助臺灣食品業者掌握後疫情商機，一系列推出「臺灣食品全球GO躍升計畫」，已辦理完成的波灣食品展及東京食品展，參展成效良好，相信此次洽談會亦再創佳績，後續還有新加坡食品展、日本台灣食品祭、加拿大食品展、台北食品展，開展首日的「國際食品通路商採購大會」，並透過在馬、韓、加、菲等國辦理臺灣食品快閃活動，以及在星、越辦理的線上線下促銷活動，預期可強化連結海外實體通路，大幅促進出口實績。