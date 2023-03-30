隨著網路平台的盛行，許多網紅會拍攝不同類型的影片主題，近日有位網紅自稱確診肝癌，且在影片中透露醫生說治癒的機會不大，還拍攝抽血的影片，發文時也暗示自己被確診肝癌，不過隨著影片在網路發酵，他刪除影片並道歉，表示自己並沒有罹癌，讓網友全氣炸了。

一名大陸美妝網紅今日發布影片，並寫下：「到現在還是想不通，為什麼會被確診肝癌，有想過自己身體會有一些小問題，但一直不在意，直到真正發現問題，我才後悔當初為何不重視」。影片封面字是「25歲肝癌，我被確診了絕症？」在影片中他描述自己確診癌症後的心情，表示以為只是胃痛，直到某一天去檢查才發現晚了，且他表示醫生說治癒機率不大，可能只有半年甚至幾個月的時間，但他很想活下去，許多網友看到影片紛紛感到同情，不過看到影片最後字幕上卻寫「本期影片內容純屬虛構」，網友才知道是被騙了。

大陸網紅拍片說自己確診肝癌。（圖／微博）

事件發酵之後，許多網友怒斥該網紅沒有底線，該網紅於晚間發文道歉：「我再次對我今天發佈的內容，造成不良的社會影響道歉，對不起」，他說影片靈感來自一位網友經歷，因為覺得很多年輕人身體不舒服都硬撐不檢查，而且許多病史都因為前期不檢查錯過最佳治療時機，才決定要拍影片呼籲大家重視身體，不過許多網友仍不接受他的道歉，紛紛批評：「為了賺錢不擇手段」、「沒點底線」、「這種不封殺？」。

網紅道歉。（圖／微博）

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