台中豐原高中傳出師長聯合霸凌一名高二生，導致學生走上絕路憾事，引爆全民怒火，台中教育局認為校方態度消息，將校長、學務主任、主任教官等人調離現職，但有網友挖出去年新聞，指出校長當初遴選時，不適任票一面倒卻還照樣當選，怒批「水很深」。

根據《自由時報》報導，有人投訴，豐原高中校長在第一任遴選時，教師反對票就以63:18的懸殊票數壓過同意票，校長卻依舊順利當選，到了第二任時，依舊只獲得27票同意票，仍然順利連任。投訴控訴，儘管教師一面倒反對，但校長憑著結交權貴家長與教育局力挺才能連任。

校長當時表示，自己常夜宿校內，督促學生晚自習，幫學生爭取資源、改善伙食，才會獲得家長支持；教育局則否認，表示絕無干涉，遴選結果也非家長能影響，一切依程序公正進行。

如今隨著師長霸凌案越演越烈，網友也挖出此則新聞，直說「水真的很深」、「校方明顯有問題」、「根本官官相護」、「沒想到2023年了還會有這種事」。

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