男騎士和女性友人道別後，疑似初學打檔車，放離合器的節奏不對，導致連人帶車刷倒一整排停放的機車。

日前嘉義市東區中山路上，有名年輕騎士疑似剛學習騎打檔車不久，於是，騎士和一旁的女性友人道別後，疑似握放離合器方式不對，導致整輛打檔車爆衝，且將路邊停車格內的一整排機車全撞倒；對此網友也開玩笑表示「媽媽說遇到心儀的女孩，要給她深刻的印象」、「年輕人就是年輕人，看到妹子太衝動了」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段2分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於嘉義市東區中山路上，從畫面中可見，1名騎士疑似剛學習騎打檔車，正當他要和女性友人道別帥氣離開時，疑似檔車離合器沒握放好突然爆衝一下，騎士趕緊按煞車抓住後，但後來整輛檔車已經抓不住，騎士連人帶車直接將停車格內的整排機車撞倒，也讓一旁女性友人看傻眼，隨後騎士爬起身後，將自己的車扶起，迅速的把其他被撞倒的機車扶起。

對此，影片中的男騎士也留言表示「大家好，我就是離合王，當下不是故意的，也不是要耍帥，事後也有留在原地和所有車主討論後續賠償事宜。事情會發生是因為原本要將車子騎出去，但因為想跟影片中的隔壁班女同學聊天，所以在沒打入N檔的情況下就壓者離合器按煞車，也沒有注意到油門沒有完全的放掉，才會產生震一下的情況。在事情發生後，我有立即的將倒下的車子扶了起來，倒下的有四台，有三台的車主我有等到他們來確認他們的車子沒有問題，最旁邊那台因為當天有事情所以有留下聯絡方式。最後，我賠償了女同學綠色車主車牌500塊，對方也有答應了。其他的車主人都很好，沒有要跟我索賠」。

影片一出，網友紛紛留言表示「媽媽說遇到心儀的女孩，要給她深刻的印象」、「年輕人就是年輕人，看到妹子太衝動了」、「我和你只有悲歡，沒有離合」、「這個搭訕方式有創意我喜歡」、「人生中充滿了離合」、「左手打到死，剛好是離合器最難控制的角度」、「這就是沒擋車概念，只會硬記離合放油門催的結果，然後要嘛熄火要嘛彈射」。