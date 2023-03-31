自上述兩家中型銀行倒閉後，Fed已重新研擬相關法規，當中包括對這些銀行實施更嚴格的資本與流動性要求，以及強化年度的「壓力測試」措施，藉此評估中型銀行在面臨假設性嚴重衰退的能力。

近來美國銀行業再度引發擔憂，不過受關注的對象多集中在地區性銀行，這些銀行一旦爆發擠兌，恐將讓它們陷入倒閉或破產危機。

美國總統拜登先前就曾呼籲國會應針對導致銀行失敗的高階主管祭出更重的懲罰。不過消息人士透露，白宮並未對拜登提議有進一步建議。

不過對於要求國會立法，恢復《陶德-法蘭克法案》在川普政府時代遭到撤銷的部分措施，白宮則有更進一步的討論。

參議員華倫（Elizabeth Warren）與眾議員波特（Katie Porter）先前曾提案恢復在川普政府時期遭到更動的法規、例如銀行面臨壓力測試與其他規定的資產門檻從500億調高到2,500億美元等。雖然白宮尚未對此提議背書，但即使沒有這項立法，Fed仍有能力對資產規模至少為1,000億美元的銀行實行更嚴格的法規。

拜登政府還可能修正聯邦存款保險的規定，其做法可能是暫時延長對所有銀行存戶提供承保的時間，或是調高目前25萬美元的存款承保上限等。不過這兩者都需要國會的批准。

美國財長葉倫日前才向美國民眾信心喊話，強調他們在銀行的存款安全無虞。專家指出，如果美國存款保險系統進行重整，反而恐對外界釋出當今系統確有疏失的訊息。

然而聯邦存款保險公司已宣布會在5月1日前，針對存款保險系統的政策是否調整提出完整報告。