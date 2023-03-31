去年受到房貸利率攀高影響，到今年1月為止美國房價已經連續第七個月下滑。不過Pantheon資深經濟學家克蘭西（Kieran Clancy）周三表示，美國這波房價修正趨勢尚未結束。

克蘭西在報告中提到，預計未來一年美國房價將再度跌落15％。他說過去因為疫情關係，曾經帶動房價飆到天高，但如今情勢逆轉，在房貸利率不斷上揚，購屋民眾每月支付的房貸支出已高占可支配所得的逾半數，遠超過疫情前的30％到35％，這也對房價帶來下行壓力。

隨著房價持續修正，意味民眾購屋能力也會有所改善。特別是聯準會（Fed）雖然先前暗示不會再進一步大舉提高利率，但由於到年底利率預估仍會在高點一段時間，民眾購屋能力也將因為房價回檔而出現好轉。

部分經濟學家認為房市復甦最早發生時機可能落在2024年。全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）資深經濟學家伊凡傑魯（Nadia Evangelou）先前接受訪問時指出，房市可望在2024年出現反彈。她解釋，雖然美國房貸利率仍舊偏高，但迄今房市需求依然大於供給。

伊凡傑魯提到，現今已有跡象顯示愈來愈多的潛在購屋者已經重回房市。像是上周房貸申請件數激增3％，以及待過戶成屋（pending home）銷售在2月不減反增、成長0.8％就是最好的證據。