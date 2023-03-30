混凝土是世界上消耗最多的材料，因為所有的建築都會用到。然而，混凝土生產也會釋放二氧化碳，造成環境暖化。所幸，現在有一個簡單、便宜的小配方，可以降低混凝土的碳排放。

新阿特拉斯(New Altas)報導，作為建築材料，混凝土相當理想，它容易加工，硬化後非常堅固、易於製造且價格低廉。但是它的生產過程不太環保，會釋放大量二氧化碳，佔全球二氧化碳排放量的 8%。

為何如此，這要提到混凝土的生產過程。普通波特蘭水泥 (OPC)的過程中需要加熱，以增進化學反應效率，這過程就會排放二氧化碳。據美國預拌混凝土協會的資料，生產每磅(0.45公斤)混凝土，就會釋放 0.93磅(0.42 公斤)的二氧化碳。

這段加熱過種無法避免，如果要追求環保，就只能改變加熱方式，改用電熱，並使用可再生能源電源。但是製作混凝土的化學過程也會釋放二氧化碳。當礦物混合物被加熱到1,400 度以上時，碳酸鈣和黏土會轉變為熟料（也就是矽酸鈣）和二氧化碳的混合物，這些二氧化碳逸出到空氣中。

隨著時間的推移，大氣中的二氧化碳與混凝土中的氧化鈣會發生反應，形成碳酸鈣，這過程被稱為「碳酸化」，碳酸化作用與製造混凝土的情況剛好相反。

建築物碳酸化對結構不是好事,會削弱混凝土的強度，在改變內部鹼度時，並導致鋼筋鏽蝕。因此建築過程相當重視澆注混凝土的固化過程，以產生更堅固、更耐用、孔隙更少的混凝土。

麻州理工學院的一組研究人員，找到固化的過種可以改善混凝土強度，同時也減少碳酸化的強度削弱題，這個成份就是超市買的到的小蘇打粉，化學名叫碳酸氫鈉(NaHCO3)。

研究人員發現，在材料凝固之前的混凝土攪拌和澆注過程中，加上小蘇打粉，具有多重好處，首先混凝土更快凝固，而且不會損失任何強度，這將有效縮短工期。

而且，這還使混凝土增加了封存二氧化碳的能力，卻不會因此而喪失強度。換言之，在生產混凝土過程中逸散的二氧化碳，可以在建築過程與完工後，把二氧化碳給吸收回來，這就「將功補過」了。

研究人員表示，這個新發現，可以為將建築變得更環保、甚至負碳值的建築材料，將混凝土生產的環境問題，變成環境解決方案的一部份。