為解國內蛋荒，農委會專案進口多國雞蛋，部分進口蛋已在全聯、家樂福等通路上架；4月起將擴大供應至全台主要消費地區，讓民眾都能買得到。入口網站「Yahoo新聞」30日起針對「進口蛋上架通路，你的買蛋困境有紓解了嗎？」進行網路民調，截至30日晚上11點半，86.8%網友認為，買蛋困境並沒有紓解，還是買不到蛋。

「Yahoo新聞」30日起針對「進口蛋上架通路，你的買蛋困境有紓解了嗎？」進行網路民調，截至30日晚上11點半，已有逾1200名網友投票，高達86.8%的網友認為，買蛋困境沒有紓解，還是買不到蛋。13.2%的網友則認為，買蛋困境有紓解，變得比較好買了。

買不到蛋的網友表示，「買不到」、「新北這邊，中午跑去看，全聯沒有，旁邊的柑仔店也沒有」、「還是買不到蛋」、「治標不治本」、「各通路都早上進貨，不到1小時就完售，猶如當年搶口罩翻版，上班族怎麼可能搶得到」、「難道買雞蛋要實名制跟排隊嗎？」

認為比較好買的網友表示，「有看到零售商門口有剩餘的蛋了」、「今天到全聯買到了彰化的雞蛋」、「買了4盒，在大潤發」、「可能只有天龍國難買吧，新北還是有一堆蛋」、「變得比較好買了」。