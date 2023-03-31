48歲「防疫女神」賈永婕2002年嫁給富商老公王兆杰，婚後生下2女1子，一家五口幸福和樂，如今小孩逐漸長大，最近賈永婕替小女兒「小羽」舉辦18歲生日派對，星友小S(徐熙娣)特意到場送禮祝賀，不過賈永婕表示小S其實是女兒的童年陰影，還因此讓女兒快要哭出來。

賈永婕曬出生日派對的影片，可見小羽一邊笑一邊拆開禮物，驚喜見到賈永婕、她跟小S的三人合照。她接著詢問小S：「那妳的簽名呢？」，小S回說：「妳不是說絕對不要給妳媽的簽名照，所以我就刻意沒有簽名啊」，但附上的賀卡卻寫滿對晚輩的祝福：「小羽，小S阿姨永遠與妳同在」，讓小羽超級開心。

然而賈永婕表示小羽大約5、6歲時，因為小S的關係留下陰影。她表示那時小羽到小S家住兩天，小S對小朋友們做出承諾，誰表現最好就有一個神秘禮物。於是小羽盡力配合一切，「超有禮貌、早睡早起、不哭不鬧第一名到手！」，想不到所謂的禮物，竟是小S親手頒發的簽名照，還因為「太乖了再加碼一張，所以是兩張」，讓小羽差點哭出來，不像現在變得成熟許多。

文章曝光後，演藝圈好友郁方留言：「小S阿姨：我女兒現在10歲」，賈永婕爆笑回覆：「妳有想過小孩的需求嗎？」，還有粉絲猛虧：「小S好小氣喔！」，賈永婕超不客氣回：「她有送禮物還有寫卡片就偷笑了」，此外有粉絲注意到小羽的美貌：「到底為什麼那麼像爸爸還可以這麼漂亮」，賈永婕的反應也超級逗趣：「你這是罵爸爸」，讓粉絲看到都笑翻。