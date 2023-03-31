一條不斷進化的南京大道 「新潤朗格」聯名三大世界級創作經典

三大國際團隊 南京大道頂尖交會

南京大道，台灣最早的十里洋場與台北華爾街，從以前到現在始終都是台北商業金融的主場，不只新光集團、華南集團家族、國泰、富邦等事業體系很早就走進這裡，台灣眾多隱形冠軍企業，包括華碩電腦、螺絲大廠俊良實業、冷卻塔的良機企業、電梯大廠崇友實業等都從這裡發跡走向國際舞台發光發熱，除此之外，這裡更是匯聚寒居酒店、JR東日本大飯店等國際星級酒店的中軸大道。如此一條不斷進化的南京大道，新潤建設「潤建築」以新潤心，展現世界級的企圖心，力邀三大世界級偉大經典建築團隊，聯袂精鑄一座國際級地標「新潤朗格」，為南京東路三段再添國際鋒芒！

寒居酒店實景拍攝。(圖/業者提供)

全球偉大地景地標 都有他們的名字

「新潤朗格」攜手紐約HANDEL漢德建築、全球精品酒店設計的美國HBA，以及百年日商清水營造，台美日跨國團隊攜手，成為全案最強勢的推手。紐約HANDEL漢德建築曾協助完成911國家紀念博物館「911 Memorial」、紐約高線公園「The High Line」…持續用建築成為引領城市向前邁進的力量；美國HBA則是全球最大的精品酒店設計公司，擅長在雕琢空間時，融合在地元素的寧靜氛圍，包含洛杉磯萬豪L.A. LIVE酒店、杜拜天際地標酒店；北京文華東方酒店、新加坡四季酒店、日本京都四季酒店…每座城市的品味與風格皆是獨一無二；百年清水營造更乘載無數史詩般的工程，包括亞洲第一座奧運場館代代木國立競技場，以及東京灣跨海公路、新加坡樟宜國際機場第三航廈等…等國際工程；如今，這三大國際頂尖的建築團隊，即將在「新潤朗格」演繹完美與頂尖的交會，再次讓全世界看見台北的國際級價值。

東京代代木競技場實景拍攝。(圖/業者提供)

新潤的世界級決心 讓台北再次偉大

天生國際血統的南京大道、跨越百年故事的時光軸帶，「新潤朗格」謙隱南京東路三段華爾街靜巷，周邊豪宅聚落圍塑，稀有315坪方正角地，創作市中心頂級飯店式質地14樓住居，在新潤建設與三大國際最頂尖的建築團隊合作之下，一座跨時代匠心獨具的經典未來建築，不僅植入了全世界偉大建築的DNA，更在台北市中心的關鍵席位、未來您的生活居所，創造難得一見的國際精品典藏價值！

建築外觀3D示意圖。(圖/業者提供)

[新潤朗格 基本資料]

投資興建：新潤建設機構

建築規劃：陳廷杰建築師事務所

外觀設計：HANDEL ARCHITECTS.紐約漢德建築師事務所

公設設計：Hirsch Bedner Associates (HBA)

燈光設計：袁宗南照明設計事務所

景觀園藝：六國景觀設計有限公司

地景藝術：楊柏林 藝術家

基地面積：約315.5坪(1043平方公尺)

樓層規劃：一棟 14F / B4

坪數規劃：35・43・46・47坪

基地位置：南京東路三段89巷

個案電話：2516 7722

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