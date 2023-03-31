隨著清明節的來臨，又到了一年一度掃墓、祭祖的時刻啦！不只是緬懷故人和祖先，我要分享一個邏輯，就是當你的「源頭」壞了，你當然也會跟著壞。你可以想像人的整個因果業力就像一臺電腦，開機鍵壞了，就算其他再好都沒有用。電腦的組成一定是所有東西要一起合作才能動，一個按鈕壞了其他再好也沒有用。

超渡祖先非常重要：源頭要顧好

所以為什麼我一直分享拜祖先、超渡祖先非常重要，就是因為源頭很重要。新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活改運書》（時報出版）書中提到一個很玄的故事。我的夥伴之之，她的大伯有次在掃墓的時候，不小心動了家裡可能某一世祖先的骨灰罈，放到錯的位子，但沒有人知道，他自己也沒有留意，導致他之後十年腳幾乎不能走。直到有天，因為之之的爸爸去問師姐，為什麼他哥哥突然間這幾年腳都不是很好？師姐就問他說，是不是在某一年掃墓，有動到某一世祖先的骨灰罈？因為他不喜歡那個位子，所以你一定要在下一次拜拜的時候，一定要親自去跟他道歉，並且把他移到正確的位子，而且要記得選在吉時做這件事情。很神奇的是，之之的爸爸做完這件事情之後，大伯的腳在幾個月內就完全可以走，再也不用拐杖了。

若家人曾有流產打胎，也記得要超渡無緣的手足

事實上，當你發生各式意外的問題，如果你祖先有足夠的德，是可以幫你扛一下的。因此我還是想強調在每年的中元普渡，各位朋友都應該去參加法會，幫你祖先超渡，我真的非常由衷相勸大家。像我在虎年中元普渡的時候，我也發現我很常忘掉我的兄弟姊妹。我媽有流產，所以我有無緣的兄弟姊妹，但我過去每次參加超渡法會的時候，只有寫簡氏歷代祖先。加上媽媽也可能忘記了，他就會永遠被遺忘。所以一般來說會有個牌位讓你寫無緣手足，因為你也不知道你媽媽到底流過幾個，成胎的話當然比較好知道，但不成胎的話誰知道。所以一般超渡就是寫無緣手足一起超渡。如果你確切知道有或沒有，比較好的做法就是你給他一個名字，或請媽媽幫他取個名字，就可以寫他的牌位超渡他。

調出家裡族譜，日後祭祖才能讓歷代祖先都領受功德

我跟大家分享一個很玄的故事，我在牛年清明節的時候去做超渡，我還記得去一間禪寺，因為我都會去那間禪寺看整骨的醫生，所以我看到那裡剛好有超渡法會時，就想說我可以去超渡我的祖先。那一天我就寫了四個我祖先的名字上去，這四個裡不知道為什麼，有幾個怎麼擲筊都不會過，就一直問你有沒有來領功德，有沒有來領，都一直不過，最後就改問：「那可不可以改天來領？」才擲出聖筊。但我不知道為什麼那天沒辦法來領，直到我回家後才知道，原來那天我爸、我媽、我阿姨，正在另一個地方辦法會，參加法會的時候有在牌位上寫某幾個人的名字，所以他們在那裡，我輩分又比較低，所以不會來。還有一點是，因為我是看族譜，所以我是把全部祖先名字都寫上，我爸媽則是寫他們認識的，所以說這到底有沒有來領，是真的有的喔。當你給他一個名字，直接給他功德讓他領，是比較有意義，也是一個神奇，很玄的做法。

祭拜超渡祖先很重要，祖先德夠多才能幫你扛

再補充一點，功德是累積的過程，每次做就會越來越好，冤親債主就越消越少。絕對不是你做一次就到位就會好。因為人幾世下來太多了，你所能做的事就是幫他們減少一點，最後再讓他變好。在這些過程中有些他們升天了，但他的冤親債主沒升天，這樣是你後代要扛喔。我自己在看周遭朋友，有些賺很多錢的，也有很多遇到奇怪的事情，很慘的人也很多，我覺得有點太不平靜，只要太好或太壞，我覺得都不是好事，所以真的很建議大家可以去參加超渡法會。

我有個朋友聽完就去參加超渡法會，他最近就是滿慘，我遇到他，就好奇問他：「你不是有兩個祖先，為什麼有一個祖先你從來不寫？」他聽了就說：「對欸！我沒想過這件事。」之後他就把兩個祖先名字寫上去，兩個姓。結果在超渡的時候，擲筊會問祖先領受是不是很開心，出現聖筊代表開心，就可以放心離開。但我朋友他從來沒拜過那個祖先，怎麼擲筊都過不了。「要不要領受？」，不要。「可不可以滿意？」，不可以。「這樣可不可以？」，不可以。

就這樣一直連續都不過，全場人可能大多是一次就過，最後那道士說：「中元節再幫你普渡可不可以？」才終於可以，他才可以離開，所以他是全場唯一到後面加購的，因為那時離中元節還很久。在旁邊的我想說是什麼狀態，也跟著跑去後面加購了。這件事情讓我覺得真的是有這麼一回事。不要想說你又感應不到，你想想看，擲筊有機率成分存在，為什麼那個沒被拜過的祖先會一直過不了，代表真的是欠太多了。最後我會建議大家，以後盡量不要寫歷代祖先，把族譜調出來，沒有族譜就問爸爸，有名字寫名字，真的沒名字才寫祖先。奉勸大家慎終追遠，真的是很重要，多拜拜，多行善積德，有拜總比沒拜好，會不會成佛我不知道，但你人生會過得相對好一點，才是真的改運的開始。

（本文摘自《簡少年現代生活改運書》／時報出版）

【內容簡介】八字輕、命盤差、沒桃花、財運爛、面相普通……難道這輩子就只能這樣了嗎？

──別對人生失去信心，生活中隨時隨地可改運！

〈給不夠好運的你〉明明命盤很完美，為什麼運氣還是不夠好？

〈給覺得被月老放棄的你〉月老廟拜了好幾家，就是遇不到另一半，為什麼？

〈給統一發票兌獎都槓龜的你〉沒有偏財運，靠著死薪水要怎樣才能財富自由？

〈給嫁不到豪門、也沒當上富豪的你〉沒有天生富貴相，有錢的祕密到底是什麼？

〈給老覺得自己卡到陰的你〉八字輕重到底準不準？要怎麼做才能避免靈界朋友找上門？

吃素、唸經、多行善，真的可以改變運氣！

好好照顧盆栽，就可以讓自己的狀態越來越好！

吃飯細嚼慢嚥，讓脾胃健康，就能改善財運！

──別懷疑，這些小方法都有其原理，「改運」就是這麼簡單！

命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。

不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。

「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造！

【作者簡介】簡少年

人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。以紫微斗數、面相、風水見長，2021年獲得全球算命師大賽季軍，2022年獲得Youtube十萬訂閱獎牌。

同時創辦全球最大新創占卜企業，桃桃喜（Taotaoxi），以大數據科技與AI為願景所發展的占卜科技新創公司，其中以偕同微軟AI技術開發之面相AI服務最為出名。