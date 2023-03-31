竹科竹南科技園區成立25年，但是許多公司卻找不到頂規合適的辦公處所；「上德A+」一推出高規格豪辦，立即吸引企業關注。「上德A+」坐落㊣40米科學路，首發指標性個案布局未來辦公聚落，磁吸科技廠商與置產客目光，且上德開發主打「3年包租」承諾，以自備款換算有高達10％以上的租金投報率，成為房市降溫後的投資新選擇。

伴隨竹科發展飽和，南下第一站竹南成為拓展之地，國際級企業琳瑯滿目，包含群創、群聯、力積電、京元電子、台積電一字排開，唯獨缺少指標性商辦；擁有絕佳眼光的上德開發，選擇插旗「科技商務專用區」，放眼未來，直指科學園區辦公新聚落，推出「上德A+」，甫開案便吸引中小型企業爭相詢問。

南下第一站竹南成為拓展之地，國際級企業琳瑯滿目，包含群創、群聯、力積電、京元電子、台積電一字排開。(圖:上德開發)

園區附近商辦稀缺，過往企業多以附近透天作為公司據點。體面的辦公室代表的是企業的門面、企業的名片，上德A+發表後吸引了企業主們的目光，也可望成為置產客的投資新寵。未來科技商務專用區將成為竹科竹南園區指標辦公聚落。

「上德A+」一層6戶，4部電梯，單戶60坪，整層可達390坪，樓層挑高3米8。目前每坪只要2字頭，自備2成便能入手，加上上德開發保證的「3年包租」承諾，投報率為自備款的10%以上。商辦置產客多為臺北、臺中、新竹等區域客，對商辦投資有充份見解，是住宅、店面以外另一個選擇，並且辦公室交易貸款成數相比住宅具有優勢，建設公司提出「3年包租」承諾，加上今年商辦推案熱潮，成為現今房市投資新寵。

「上德A+」規劃地上12樓、地下4樓。空間規劃也深得人心，挑高3米8的層高，在後疫情時代，每戶擁有的大陽台更是吸引人，加上挑高8米4的門廳，智能門禁系統，健身房以及配有視訊會議設備的會議室，每戶辦公室更標配大金或日立冷氣，打造出舒心的辦公氛圍，更是滿足自由辦公新型態。

「上德A+」規劃地上12樓、地下4樓。空間規劃也深得人心，挑高3米8的層高，在後疫情時代，每戶擁有的大陽台更是吸引人。(圖:上德開發)

上德開發為竹南、頭份客戶們熟知的豪宅品牌，諸多住宅建案都是客戶追捧的指標性建築，因為眼光獨到，領先佈局竹科竹南園區頂規商辦。「上德A+」位於㊣40米科學路上，地段性具備黃金門牌優勢、產品高規格、價格2字頭，同時也是園區首發商辦。未來五楊高架延伸到頭份（環評已通過，2031年可望完工），更讓該區域未來發展具有交通建設話題。此時商辦成為置產的熱門選項，竹科科技廊道20分鐘內可抵達竹南園區，園區旁新興的辦公聚落更是吸引產業鏈相繼前來進駐。