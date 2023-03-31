為了避免重蹈晶片荒覆轍，美國推出高達520億美元（約新台幣1.5兆）的晶片法案，用來補貼在當地生產或研發半導體的廠商，然而近期卻傳美國設下許多條件，包括利潤抽成、繳交公司運作數據等，引起一陣譁然。南韓貿易代表周四坦言，這些規定可能對三星及SK海力士造成負擔。目前台灣官方並未就此事有所回應。

路透社報導，SK海力士預計在美投資150億美元，三星在德州的新廠耗資也超過250億美元，兩家大廠都希望能拿到補助降低公司負擔，然而申請補助卻也得繳出營業機密，包括成本結構、產量、產能利用率及價格變化的資訊。

對此，南韓晶片業人士痛批，「所有這些資料都是機密訊息，晶片生產最重要的就是成本結構，如果資訊被公開或流出，產業內的專家們一眼就能看出我們的戰略是什麼。」

南韓貿易代表Ahn Duk-geun表示，美國晶片補助的條款應該要確實反映南韓政府與企業的意見，以免給這些企業帶來不必要的負擔。美國將於31日開放申請晶片法案中先進製程項目的補助，6月26日起開放較舊的技術、成熟製程及後端供應鏈申請補助。

事實上，早在2021年底，全球晶片荒最嚴重之際，美國就以召開半導體峰會，全面了解半導體供應鏈問題，並設法提出解決辦法為由，要求全球半導體大廠填寫問卷，當時傳出內容涉及晶片庫存、訂單及客戶銷售等資料，曾引起業界反彈。