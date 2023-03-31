路透社報導，從皮卡車到住宅建設等行業，仍深陷微晶片和水泥供應短缺之苦。而這樣的短缺，可能會拖累美國軍援烏克蘭，以及重建基礎建設和製造業的進度，並推升成本走高。

專家表示，供應鏈瓶頸導致成本飆升，現在如衛生紙這類民生用品等零售業短缺已經緩解，但在汽車、機械、國防及非住宅建設等重要成長領域的需求仍然強勁。密西根州立大學商學院物流學副教授米勒（Jason Miller）表示「需求依舊強勁的產業仍存在短缺的問題，需要更長的時間才能緩解」。

此外，生產標槍、針刺等肩射型導彈的公司，正在等待美國批准預算才會開始生產。一旦獲准，便會開始採購半導體及相關零組件，屆時可能將掀起新一波供應鏈混亂，進一步推升成本。

蘭德公司國家安全供應鏈研究所所長馬丁（Brad Martin）說，「任何半導體短缺都會衝擊國防」。

隨著上班、上學模式改變，從居家遠端轉變型態為進學校、辦公室，個人電腦的半導體供應已經改善許多，銷售大幅下滑。只不過，汽車和農業設備的高需求，仍導致其所需微晶片供應十分緊繃。

開拓重工（Caterpillar）執行長昂普利比（Jim Umpleby）本月中旬在會議上表示，該公司正在和車廠爭奪有限的供應，「情況雖有見好轉，但還沒恢復疫情前水準」。

橋梁、高速公路等基礎建設所需的混凝土也十分短缺，米勒表示，預拌混凝土及相關製品的需求量高，目前是製造業最強勁的行業之一，還不見任何降溫跡象。