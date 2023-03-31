美國軍工大廠洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）本週二（28）宣布，愛國者3型增程型（PAC-3 MSE）防空飛彈升級了系統軟體，並且成功攔截了一枚先進的中程彈道飛彈（MRBM）目標，有效提升了其接戰目標的泛用度以及防禦能力。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）29日報導，上週四（23）於馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein atoll）進行的測試，這是一系列愛國者軟體升級驗證測試的一部分，升級後的」版本在這一次測試中成功的擊中一枚中程彈道飛彈，防禦能力和作戰角色再度提升。

洛克希德馬丁公司飛彈和火控部門（Missiles and Fire Control）愛國者3型專案副總裁戴維森（Brenda Davidson）在新聞稿中表示：「像這樣的軟體更新可以提升對抗不斷進化的威脅，能確保愛國者3型增程型能夠讓我們的客戶，始終領先於我們的對手。我們將繼續投資增強愛國者3型，為我們全球的客戶提供強大的防禦能力。」

愛3增程型，是經過實戰驗證並且成本降低計畫下的改進版，採用了雙脈衝固體火箭發動機，射程可達200公里，比先前版本增加了大約50％。飛彈本身還具有更快的加速度和更高的最大速度，可以在更短的時間內到達目標。防禦來襲的威脅，包括戰術彈道飛彈、巡弋飛彈和戰機。