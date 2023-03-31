英王查爾斯三世的弟弟、聲譽不佳的約克公爵安德魯王子也準備要出自傳了！內幕消息人士研判，安德魯王子要想挽救名聲，除了寫書出回憶錄，恐怕已無招可用。白金漢宮尚未對此置評。

王室消息來源向英國《太陽報》，安德魯王子準備發行自傳大爆料，此舉很可能又會讓王室的顏面掃地。這名內幕人士說：「他（安德魯）身邊的每一個人都告訴他，這是個愚蠢透頂的主意，他應該放棄這個念頭。」

"Why can't he realise that his time is done"

The Duke of York, Prince Andrew wants to release his own tell-all autobiography following the success of Harry's book 'Spare'. #sunriseon7 pic.twitter.com/atIhgJdpsV — Sunrise (@sunriseon7) March 26, 2023

這項消息讓人直接聯想到安德魯王子的姪子哈利王子。從去年女王伊莉莎白二世去世之後，哈利為了替自傳《備胎》（Spare）打書，接受節目主持人訪問、拍攝紀錄片在網飛（Netflix）播映，讓英國王室成為話題中心。自傳今年1月問世，書中大爆王室祕辛，讓「脫英」移居美國的哈利與妻子梅根在美國人心目中的好感度大跳水，甚至落到「負值」。

這名消息人士還表示，安德魯其實就是哈利上一代的「備胎」，「他出書不缺材料，與哈利相比，他可以提供的「備胎史」深度遠超過哈利。

消息人士透露，安德魯王子覺得寫一本「和盤托出」的自傳「能讓他有機會完整解釋自己與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係與兩人來往的後果」，艾普斯坦是美國已故富豪，生前涉及長期性侵多名未成年女性與人口販運。此外，安德魯的回憶錄若真的寫出來了，消息人士認為，這也會為觀察王室成員互動與彼此關係提供極為吸引人的角度。

安德魯王子由於與艾普斯坦有所往來，去年他的「殿下」（His Royal Highness）頭銜與軍階遭到拔除，王室對他的資助也宣告停止。此前一名美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）曾控告安德魯2001年對她性侵，當時她才17歲。這樁官司在去年2月和解，但和解金額並未公布。

消息人士說，安德魯王子動念寫回憶錄「主要是想澄清事實」：「倘若他沒把事情說清楚，就沒有別人會這麼做了。」

但與哈利王子不同的是，安德魯王子不會利用找網飛拍紀錄片這種手段，因為他想打造一份「新的事業」，亟需重新打造自己的品牌形象挽救名稱、捲土重來。

安德魯日前才被英王查爾斯三世逐出白金漢宮，也有可能無法繼續住在溫莎堡附近的王室住所。據傳查爾斯三世想讓安德魯入住哈利王子夫婦距離溫莎堡很近的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。