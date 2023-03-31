圖片來源 ／ 隨團媒體提供

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蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」過境美國的第二天，30日上午參訪台灣年輕人鄭衍莉、林思妤在紐約開設的「雲海嚴選柑仔店」，並在台灣青年創設的「Win Son Bakery」與在紐約創業青年共進早餐及座談，了解台灣年輕人在外地創業的故事和想法。

「雲海嚴選」創辦人鄭衍莉的父母來自台灣，林思妤也是台裔女生，兩人共同創建的一間復古又現代的柑仔店，希望透過食物述說台灣的故事。兩人嚴選台灣的醬料、原物料進口到美國，希望把台灣高品質、精緻的食材及烹煮方法帶進美國的廚房，做出台灣的食物和味道，也述說每一種醬料食材背後的故事。

鄭衍莉表示，當初會取名「雲海嚴選」是因為到阿里山，看到茶園的雲海深受感動，認為這是最能代表台灣的意象，紐約是多族裔、多文化的地球村，兩人希望能把台灣精緻的食材和味道帶到紐約。一開始先以網購起家，再開設店面。

去年中國大陸暫停進口台灣鳳梨後，雲海嚴選在美國發起群眾募資，直接向台灣小農採購做成果乾，再進口到美國。初步目標是2萬美元，結果反應出乎意料熱烈，最終募到近11萬美元（約新台幣338萬元）。鑑於台灣果乾品質出眾，雲海在鳳梨之外擴大產品線，把芒果、芭樂、蓮霧乾也帶進美國。

Win Son Bakery（盈成烘培坊) 創辦人Josh Ku 是第二代台裔美國人，之前與Trigg Brown 共同創辦盈成餐館，2019年再開烘培坊。Trigg Brown曾在台裔美籍廚師的帶領下做學徒，在餐廳草創初期，兩人到過台南品嚐不同小吃找靈感，再把台灣人熟悉的食物，像是飯糰、蔥油餅、油條、豆漿等重新詮釋，讓不認識台灣的美國人也能愛上來自台灣的味道。

雖然賣的是台灣味的早點，不過餐廳設計是傳統美式風格，店裡也經常擠滿文藝青年，許多人帶著電腦一邊工作、一邊吃著台灣食物，征服紐約布魯克林文青們的味蕾。

蔡英文今天參訪「雲海嚴選」，聽到店裡販售鳳梨乾的故事，當場買了鳳梨乾；隨後走往 附近的Win Son Bakery，點了飯糰、甜甜圈、蔥油餅、蘿蔔糕和韭菜盒子等餐點，與駐美代表蕭美琴、隨團立委陳明文等人，以及來自台灣及台裔的創業青年共進早餐及座談。

參與這項座談的還有來自台灣的表演藝術工作者張祐寧，目前為音樂劇演員及Marymount Manhattan College 音樂劇系兼任教授，他在會中談到自己在紐約的表演經驗。

還有出生於台灣，創辦Te Company茶館的青年創業家廖梓君，她因為家裡總是茶喝得比水多，特別喜歡原葉、手工及小量生產的當季茶葉，因此決定放棄朝九晚五的企業工作而創業開茶室，希望介紹台灣茶，讓「品茗」更平易近人。

另外還有紐約市立大學亨特學院中文系教師 李明穎，以及申甲文具店創辦人倪尼爾及陳黛西，主要販售各種亞洲文具小物，還開闢 YouTube頻道，向顧客介紹來自台灣和亞洲的文具。