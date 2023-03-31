前總統馬英九赴陸祭祖參訪，接連喊出中華民國、台灣總統等字眼，引發國內熱議。前立委郭正亮30日在《大新聞大爆卦》節目強調，台灣關心的部分馬英九有達陣，中華民國、台灣總統都講了，民進黨就沒什麼話說了。兩岸得分的部分國民黨要有人能接住，而民進黨發言人痛批馬英九，則沒有幫綠營加分，甚至是幫民進黨主席賴清德失分。抹黑馬英九就是深綠在爽而已，因為2024立委跟總統是要過半，這樣打不會得分。

郭正亮表示，總統府就是淡淡表達，希望能夠維持對等尊重，就結束了，總統府就再也沒有發言。結果你黨中央搞成這樣，你是要選總統的人，而且你是現任黨主席。黨中央的臉書，還有張志豪的發言，都要算到你頭上，所以你是甩不掉的。「個別立委的話，那個別立委個人擔嘛！」

郭正亮提到，馬英九的也要分兩個部分，一個是台灣關心的部分，馬英九有達陣，中華民國、台灣總統都講了，這兩個都講了，那民進黨就沒什麼話說了。另外一個是他在兩岸的部分，所營造出來的信任關係，這個就是國民黨要接的部分，就是把中華民國在台灣、在大陸的歷史接上，民族認同的身份接上。就是這兩個，這兩個就是最核心的，就是中國大陸以前常講的，中國人不打中國人。

郭正亮指出，如果歷史認同接上了，民族身份接上了，那接下來當然就是振興中華的問題，這個就好談非常多，可是國民黨的人願意接這個球嗎？有一個部分是他在兩岸得分的部分，這個是國民黨可以進一步去發揮的部分，可是就是要有適當的領導人。

「民進黨那個部分得分了嘛！這個大家都看到。」郭正亮強調，所以民進黨去吵這個沒有用，因為大部分的人都看到，馬英九說了嘛，就已經說了總統，說了中華民國，你還要在那邊抹黑人家什麼？因為就看到黃暐瀚那麼溫和的人，都在那邊大罵綠媒，說你幹嘛，把馬英九說到爛你就得分了？他說有必要這樣嗎？「你事實上把中華民國弄不見了，台灣也沒有建國啊！你外交是一塌胡塗啊，你連掉9個邦交國，怎麼不去談啊？」

郭正亮直言，「所以我認為民進黨沒有得分！」這個就是深綠在爽而已，因為立委跟總統是要過半，這個不會得分的。「甚至我認為張志豪，是幫賴清德失分！」問題就是馬英九在兩岸得分的那個部分，有誰接得住？