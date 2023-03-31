京都大學以自由學風著稱，學術研究能力為全球30強之一，被譽為日本科學家的搖籃。(圖／shutterstock)

東京大學與京都大學在日本並列為第一學府，都是學霸才能進入的學校，兩所學校學生都以自己學校為榮，時常互比高下。就有東大生被問到，自家學校哪邊贏過京大時，答案讓京大生都火大，卻也笑翻網友。

日本知名推特帳號「草ッターwwwww」日前貼出一張截圖，東大兩名學生被問到，覺得東大哪邊贏過京大？一名理二的工學部三年級學生回答「校園與環境都比較帥」，後面卻附註「我沒去過京大就是了」；另一名理三的教養學部二年級學生則是翻白眼、吐舌頭，回答「知性」，暗喻東大學生比京大悟性高出許多。

不少京大學生、校友看到超火大：「哪來的自信」、「東大專出政客」、「比學術成就啊」，其他日本網友則揶揄：「看起來品行京大贏了」、「我就喜歡這種大場面www」、「我沒去過是哪招」。

事實上，東大與京大兩所學校擅長領域不同，東大重視教養，對於基礎教育非常要求，是全日本大學中標準差和難度最高的，文學造詣極高，日本許多知名政治人物都出自於東大，首相就有16位來自東大；京大則是採取較為自由的學風，以培養科學家見長，其研究實力強悍，為全球學術30所強校之一，被譽為「科學家的搖籃」。