瀚亞投信前投資長劉興唐涉嫌於2018年至2021年間，勾結擔任營業員的姊姊劉麗梅，指示姊姊先下單特定個股，之後再利用職務機會，讓瀚亞投信基金及全委帳戶買賣相同股票，藉搭順風車方式3年獲利數千萬元，且為掩飾不法，未向公司申報交易，事後遭金管會金檢發現，除對劉男解職外，並將劉送辦。台北地檢署30日指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索約談劉興唐、劉麗梅2人到案，檢方訊後31日凌晨諭令劉興唐交保300萬元、劉麗梅交保30萬元。

檢調調查，劉興唐自2017年9月1日起擔任瀚亞投信投資長，負責督導全公司所有基金及全委帳戶交易，但劉興唐先指示擔任證券營業員的姊姊劉麗梅，以陳姓人頭帳戶下單特定個股後，再利用職務機會指示瀚亞投資旗下基金及全委帳戶於2018年10月1日至2021年5月31日交易相同股票，劉興唐藉此進行當沖或隔日沖交易賺取價差，估計獲利數千萬。

金管會2021年9月金檢瀚亞投信時，發現此事，劉興唐自白坦承自2017年底至2021年3月使用陳姓人頭帳戶交易股票等情事，且未向瀚亞公司申報個人交易，金管會去年7月28日裁罰瀚亞投信400萬元，並分別就3項業務禁止辦理3個月到2年，也對前劉興唐做出解職及3年內不得回鍋金融業擔任相關職務，並依法將劉移送檢調偵辦。

北檢30日指揮調查局台北市調查處搜索劉興唐住處8處地點，約談劉興唐及為其下單的姊姊劉麗梅2人到案，全案朝《證券投資信託及顧問法》偵辦。