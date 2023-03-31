國民黨前立委顏寬恒遭檢調以竊占、偽造文書等罪嫌，諭令1000萬元交保，顏寬恒一度堅持清白不願交保，後來在檢方勸說後，考量家人與雙親健康，迫於無奈同意交保。對此，中檢聲明沒有雙標。媒體人吳子嘉認為，這件事反而幫了顏寬恒一個大忙，這是政治迫害，顏寬恒可以抗告，並繼續拚下去，2024立委選戰還有機會。

吳子嘉30日在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，為什麼檢察官要勸顏寬恒？也許不是他要這麼做，而是有人交代。檢察官勸顏寬恒時，可能會談到人情世故，「不是我做的，拜託一下，給我一個面子，趕快交保」。吳子嘉說，若換作是他自己，絕不交保，而一旦拒保就會被收押，法官會馬上開庭，大家就來攻防！

吳子嘉反問，竊占國土、偽造文書，會比台南市議長副議長賄選案嚴重嗎？會比88槍案、光電案更嚴重嗎？這些案子大概都以200萬、300萬交保。

吳子嘉甚至指出，根據《美麗島電子報》民調顯示，有57％的民眾相信台灣司法不公。民進黨會用司法來修理政治的競爭者，本來就是常態，顏寬恒這件事有什麼好意外的；不過，這也幫了顏寬恒一個大忙，這是政治迫害，顏寬恒可以抗告，並把檢察官勸他的過程講出來，拚下去，這一次還有機會。

而針對2024年全台選情，吳子嘉覺得，搞不好對國民黨比較有利，只要人選不是很差，兩邊大概都可以五五波，這會是個態勢，因為民進黨做得太爛了，比如缺電等等。