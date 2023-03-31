EMSC：智利近海地震 規模6.3 03:372023/03/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 EMSC：智利近海地震 規模6.3。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，南美洲國家智利的馬烏萊地區（Maule）近海今天發生規模6.3地震。 根據歐洲地中海地震中心，這次地震震源深度15公里。（譯者：楊昭彥）1120331 歐洲刑警組織：歹徒恐拿ChatGPT升級犯罪技術 北京主場外交 多國領袖接力訪華 拚躋身歐洲最大電池商 Northvolt擬籌逾50億美元資金 #EMSC #歐洲 #地震中心 #智利 #近海 也許您會感興趣 推薦閱讀 德銀也出包 歐洲銀行股倒一片 04:102023/03/25 全球財經 英國加入CPTPP有譜 3／31成員國擬開會同意 09:282023/03/30 國際 《國際金融》歐盟領導人和ECB喊話：銀行業資金充足 11:582023/03/25 財經 智利發生規模5.5地震 暫無災情傳出 09:462023/03/26 國際 金額高達4.6兆 法國突擊5家銀行 疑歐洲史上最大騙稅案 23:422023/03/28 國際 大陸CEO最擔心地緣政治風險 04:102023/03/30 產業財經 無視歐洲銀行業利空 美股翻紅 道瓊上漲132點 05:382023/03/25 財經 長榮航首航克拉克 8成為轉機旅客 北美、歐洲航網發酵 13:472023/03/30 財經 可樂旅遊布局歐洲 直飛班機推主題性遊程 14:032023/03/25 生活 遏阻中國經濟脅迫 歐盟擬祭貿易反制措施 04:022023/03/29 財經 工商社論》從德意志銀行的危機看全球金融安危 04:102023/03/27 財經要聞 《國際產業》ChatGPT太聰明 歐洲刑警組織示警濫用3情境 11:282023/03/28 財經 《國際金融》ECB傳施壓奧國RBI銀行 要求離開俄羅斯 13:182023/03/24 財經 世界最長巴士將上路！橫越歐洲22國 搭一趟「需要2個月」 17:412023/03/29 國際 《國際金融》德銀違約風險增 專家：不會是下一個瑞信 10:582023/03/25 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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