殲-10首飛25周年特輯：展示武器掛載能力，近距格鬥空戰畫面堪比大片

如果說殲-20是中國最頂尖、最受民眾喜愛的戰機，那麼殲-10C應該就是被賦予最多期望的項目，因為中共認為它是近幾年來在國際軍火市場較有競爭力的戰機。雖然殲-10是上世紀80年代的設計，但經過多次改良與升級，已繁衍出至少11種型號，其出口型殲-10C已逐漸打開國際市場，初期獲得不少好評。國外軍事分析人士認為，經過不斷升級，殲-10戰機將能使用到2040年代，成為美國F-15最有力的競爭對手。

初始設計是第3代戰機架構，但不斷升級的殲-10系列已經被許多專家列入4代戰機，它在機身和機翼下方安裝了超過11個掛載點，可以攜帶數量驚人的武器，包括雷射導引導彈、GPS導引和滑翔炸彈，以及一般的空對空和對地攻擊彈藥。

殲-10戰機1998年3月23 日首飛，剛過了首飛25周年，現在已有不只一個外國用戶了。（圖／中國軍網）

殲-10由成都飛機設計研究所（611所）設計，成都飛機公司製造，於上世紀90年代開始設計，當時共軍發展自製戰機有個名為「殲滅工程計劃」的方案，它是第10號工程，因此命名殲-10。最初的構想就大量採用1980年代美軍F-15、F-16戰機的技術與新的戰機製造概念，總設計師是宋文聰，於1998年首飛，2003年開始服役。

成都飛機研究所最初的殲-10研發團隊與初期構形。（圖／中國軍網）

由於擁有2500公里的航程與1.9噸的載彈量，在這個基礎上經過多年的改型，殲-10總共出現至少11種機型，成為中國擁有最多衍生機型的戰機。據英國國際戰略研究所(IISS)估算，目前中共空軍擁有至少540架的殲-10，能大規模集結來應對超大型戰役。

2010年在共軍「八一建軍節」上進行飛行表演的殲-10戰機。（圖／中國軍網）

《全球防衛》網站上曾仔細分析最新的殲-10升級為相控陣雷達，它能操控多種模式火控雷達，並同時跟蹤10個目標，如果是半主動式雷達，可以同時攻擊2個目標，若是主動式雷達，則能同時攻擊4個目標。分析指出，同時跟蹤與攻擊多個目標的能力對現代戰機非常重要，擁有這項能力也才能跟F-15戰機上的AN/APG-63(V1)雷達相匹配。後來波音公司再次為F-15更新主動式相控陣雷達版本，讓F-15能同時跟縱14個目標，並對其中6個同時發動攻擊。這項升級據說就是為了對更換了主動式相控陣雷達的殲-10戰機保持一點名義上的優勢。

中共認為殲-10C是近幾十年來最具國際軍火市場競爭力的中國國產戰機。（圖／中國軍網）

殲-10的升級最受矚目的還包括換上其國產發動機WS-10B，2018年珠海航展上還由一架殲-10B首次裝上帶有推力矢量噴管的發動機進行高難度的飛行表演，贏得許多國際媒體的關注與網上熱烈議論。此後，WS-10發動機逐步替代了俄製AL-31發動機，同時也讓部份殲-20戰機改用WS-10。此外，軍事專家也注意到殲-10的新版本還採用了水滴型座艙蓋，讓飛行員擁有更寬廣接近360度的全方位視角。

2018年珠海航展上一架殲-10B首次裝上帶有推力矢量噴管的發動機進行高難度的飛行表演。（圖／中國軍網）

分析人士認為，在雷達、火控、航電、座艙蓋與發動機都升級後，殲-10已具備飛進2040年代的能力，近年來開始在國際市場上完成交易，證明近20年來持續升級改進已經獲得可觀的成果，也將成為美國F-15戰機在國際極有力的競爭對手。

不過，拿F-15與殲-10做比較，可能有些人認為不太公平。因為F-15架構是60年代末確定的方案，於70年代初首飛；相較之下殲-10是80年代初確定的方案，90年代末首飛。最初設計的理論基礎相距10多年，最終定型相距更長達20多年。

分析家認為，如果要比較，殲-10可能更適合拿F-16做對象，加上近年來台海情勢緊張，也有愈來愈多人更加關注殲-10與台灣F-16戰機的比對。（圖／中國軍網）

從設計背景差異分析，F-15是美軍根據越戰的經驗與F-4幽靈式戰機失敗的教訓而設計的高推重比、低翼載、低阻力的高速空優戰機，而殲-10則是因殲-8II性能不如人意，在俄製蘇-27戰機的刺激下，採用快速改變機頭指向的瞬時機動理論而設計的輕型制空兼對地攻擊戰機。

因此也有分析家認為，如果要比較，殲-10可能更適合拿F-16做對象。加上近年來台海情勢緊張，也有愈來愈多人更加關注殲-10與台灣的空軍主力戰機F-16的比對，由於F-16版本較多也較複雜，又是另一個值得探討且引人關注的話題。