根據中央氣象局最新資訊，31日3時30分發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.4公里，震央位於臺東縣政府東北方23.7公里（位於臺東縣近海），最大震度臺東縣3級。（編輯：楊昭彥）1120331

花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級
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