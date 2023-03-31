台東近海地震規模3.6 最大震度3級 04:032023/03/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東近海地震規模3.6 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，31日3時30分發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.4公里，震央位於臺東縣政府東北方23.7公里（位於臺東縣近海），最大震度臺東縣3級。（編輯：楊昭彥）1120331 花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級 碧潭水舞3月31日登場 每日6次搭活動 菲律賓客運渡輪失火 至少31死 #31 #臺東縣 #台東近海 #規模3 #最大震度3級 也許您會感興趣 推薦閱讀 基市美術館工程缺失363項 廠商遭罰314萬 04:102023/03/26 地方新聞 古物收藏家花311萬竟買到仿冒品25件 報警告掮客 09:152023/03/22 社會 基市美術館工程缺失達363項 市府重罰廠商314萬元促改善 18:242023/03/25 政治 國際撐竿跳高比賽睽違3年登場 8國31校選手同場競技 16:182023/03/22 體育 英國華威大學 準留學生說明會31日登場 04:102023/03/30 產業特刊 高中排球甲級聯賽決賽31日點燃戰火 豐原高商尋求連霸 19:502023/03/24 體育 2023碧潭水舞31日登場 展期至5月28日 13:482023/03/20 生活 勞動節高鐵加開44班車 3／31起開放購票 10:142023/03/29 生活 英國加入CPTPP有譜 3／31成員國擬開會同意 09:282023/03/30 國際 睡夢中被燒成焦屍！菲律賓渡輪失火31死 乘客跳海逃生 18:162023/03/30 國際 3奈米助陣 M31下半年營收俏 04:102023/03/30 證券．權證 俄對習普會「過度興奮」 BBC曝陸可能釋出3訊號 15:062023/03/20 國際 苗栗縣自主更新3／31開課啦 11:282023/03/20 區域情報-其他 遭女友前夫暴砍131刀！死者吐1句求救 她誤認在健身離去 11:252023/03/27 社會 市場盼望銀行業動盪和緩 美股走揚 道瓊上漲382點 05:522023/03/21 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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