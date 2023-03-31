市場經歷最近銀行業的動盪後已平靜下來，華爾街股市主要指數今天收高。
道瓊工業指數上揚141.43點或0.43%，以32859.03點作收。
標準普爾500指數上漲23.02點或0.57%，收4050.83點。
科技股那斯達克指數揚升87.23點或0.73%，收12013.47點。
費城半導體指數上漲51.15點或1.62%，收3208.26點。（譯者：楊昭彥）1120331
市場經歷最近銀行業的動盪後已平靜下來，華爾街股市主要指數今天收高。
道瓊工業指數上揚141.43點或0.43%，以32859.03點作收。
標準普爾500指數上漲23.02點或0.57%，收4050.83點。
科技股那斯達克指數揚升87.23點或0.73%，收12013.47點。
費城半導體指數上漲51.15點或1.62%，收3208.26點。（譯者：楊昭彥）1120331
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