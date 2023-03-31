蔡總統過境紐約 與台灣插畫家玩自拍。（中央社）

總統蔡英文出訪友邦過境紐約，今天與台裔小廚神朱如茵重逢。朱如茵發揮巧思，把4種口味的涼圓排成台灣，借用「良緣」諧音，希望台灣廣結善緣，蔡總統品嚐後讚不絕口。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，過境紐約第2天，在駐紐約辦事處會見友邦代表，並與實境節目「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍朱如茵（Liya Chu）及近期赴紐約參展的插畫家張雅晴、鍾逸婷互動。

朱如茵近4年前以10歲之齡奪冠，節目去年夏季播畢後，她的知名度大增，與家人回台期間邀約不斷，和蔡總統在網路實境節目中攜手重現奪冠料理「蜜汁烤鰻魚米粉」。

上高一的朱如茵近幾週絞盡腦汁，想在紐約與蔡總統重逢時呈現有台灣味的料理。她想起去年回台逛夜市時吃的涼圓，反覆在家試驗，原本想以台灣引以為傲的水果為餡料，但因太濕不易包覆而作罷，最後做成芋頭、卡士達、抹茶、紅豆共4種內餡且排成台灣造型的涼圓拼盤。

蔡總統當場試吃抹茶口味涼圓，豎起大拇指比讚。

朱如茵會後接受中央社採訪時說，與蔡總統重逢真的很開心。她和上次見面一樣，剛開始很緊張，但見到蔡總統後反而平靜下來，因為蔡總統對她很友善。

談到料理涼圓的初衷，朱如茵解釋，涼圓雖小，背後卻有很多意義，她想借用「良緣」諧音，希望台灣廣結善緣。此外，拼盤以蘭花等花飾點綴，呈現Team Taiwan字樣。Team Taiwan直譯為台灣隊，她想傳達「我們都是台灣隊」，並借用「挺台灣」諧音。

朱如茵說：「我希望大家都support（支持）台灣，不論你從哪裡來，都可以support台灣。這也能讓人理解為何我會這麼愛台灣。」

與朱如茵同台的插畫家張雅晴、鍾逸婷則是受文化部邀請，參加4月初登場的紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Fest）。

張雅晴以A ee mi為名創作，向蔡總統介紹作品「紅配綠」創作緣起時說，2018年婚姻平權公投前，她重視同性婚姻權利，以這部網路作品反擊「法案通過後小孩都會變同性戀」等言論，如今翻譯成英文版，她希望把台灣自由多元價值觀帶到更遠的地方。

鍾逸婷創立的品牌低級失誤（SAITEMISS）走少女漫畫風格。她把握機會要求蔡總統和她做「很少女」的自拍，蔡總統充分配合。鍾逸婷隨後致贈一幅可愛動物畫作，被媒體問到像狗還是像貓時，兩者都養的蔡總統回答「都像」。（編輯：楊昭彥）1120331