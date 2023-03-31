藝人Vicky和屈中恆結婚20年，經常在節目上暢聊家庭日常，她近日帶著女兒「靚靚」一起錄影，自爆過去曾嚇唬女兒「再不聽話，警察叔叔要把妳抓走」，沒想到不僅造成女兒對警察有陰影，甚至還被警察聽到，最後慘被警察罵了一頓。

Vicky騙女兒「不聽話會被警察叔叔抓走」。

Vicky在節目《同學來了》指出，有次在外面教訓女兒靚靚，「妳再不聽話，警察叔叔要把妳抓走」，沒想到下一秒卻發生讓她意料不到的事情，「結果我們被警察罵」。

原來，當時剛好有警察在現場，對方直接罵她「你們可以不要再這樣說警察了嗎」，希望她別再破壞警察形象，而她也坦言，因為這樣的管教方式，造成女兒心中對警察感到害怕。

Vicky女兒心中留下陰影「看到警察會怕」。

此外，Vicky還舉例，有一次出車禍，不小心撞到前面的摩托車，準備下車處理時，卻聽見女兒崩潰大哭，「妳幹嘛哭啊？沒事就好了」，怎料，愛女竟表示，「不是……我看到警察我會害怕」，讓Vicky哭笑不得，不少嘉賓紛紛開玩笑虧「變陰影了啦」、「好可憐」。

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