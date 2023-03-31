本月中IG傳出帳號盜用潮，美女正妹澄清自己被不肖分子偷設不公開小帳號，裡面有「好看的影片或照片」，要求付費刷卡以盜取個資。其實，愛情詐騙是萬年不敗的詐術老梗，光去年就有逾2千人受害，其中不乏假冒外國人、自稱戰地軍醫等人設，還有非裔黑人男子卻謊稱是白人醫師，騙了至少10名台灣人，連印傭都昏頭，堅信遇上真愛。

今年1月間，刑事局國際刑警科偵破俗稱「奈吉利亞419」的詐騙集團，一名自稱LUCKY的非洲裔黑人男子，在網路上盜用白人帥哥照片，以此設下愛情陷阱，他告訴台灣女友們，自己是外科醫生，被外派到敘利亞工作，超過10個台灣人遭騙匯款，一名台中家庭主婦就被騙走260萬元。

更誇張的是，連來台10年擔任看護的印傭達蒂，也不敵白人高富帥醫師的示好，以為真愛上門，甚至幫助LUCKY將其他情人們的匯款透過BTM洗成虛擬貨幣，匯至奈及利亞，粗估2年來不法所得至少400萬元，案件曝光後，LUCKY還身在奈及利亞，只有達蒂被逮，就算警方破解主謀LUCKY真實身分為黑皮膚的非洲人，但她打死不信，認定自己從頭到尾愛上的是白人醫生。

去年整年度愛情詐騙案財損高達2億餘元，警方剖析包括高顏值、拒絕視訊、借錢等都是詐團套路。（圖／刑事局提供）

其中，北部1名林姓女子單身多年，在朋友鼓勵下於外國網站認識英國籍A男，A男帥氣英挺，自稱是加油站承包商，以結婚為前提要求和林女交往， A男甜言蜜語讓林女以為遇見真命天子，2人感情突飛猛進。

後來A男向林女表示到新加坡拓展事業，接著便以「繳交材料費、信用卡遺失、繳交地方稅、買相關設備」等理由向林女借錢，長達近3年，期間林女曾懷疑對方，但A男不斷羅織與林女共創石油王國的美好未來，直到今年2月林女積蓄已經全掏給對方，不得以向家人借錢表示要幫A男還款，家人才懷疑她受騙，陪同報案後才救出深陷愛情迷魂陣中的她，但林女前後已資助情郎超過1千300萬元。

刑事局統計，去年假交友愛情詐騙案件數1425件，有2千餘名被害人，財損金額高達台幣2億6千5百多萬元，經分析，男性及女性比例各半，年齡在20歲以上未滿60歲的青壯年，人數約占8成1。

警方提醒民眾使用交友軟體或各大社交平台遇到對方帥氣美麗大頭照，並提出以「結婚為前提交往」等關鍵用語，且在交往過程中拒絕見面或視訊，事後以投資、親人生病等理由借錢，呼籲民眾別被愛情沖昏頭，先與親朋好友討論或撥打110或165專線，由警方來協助辨別對方話術，免得遭騙傷心又傷荷包。

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