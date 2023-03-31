60歲的保險經紀人周立夫患有先天性白內障，大三時因參加社團接觸視障圈後，開啟他服務視障朋友契機。30餘年來，周立夫不斷「用大愛做小事」，擔任志工服務身障朋友，不僅擔任多個視障團體理事，還是兒童權益聯盟理事、台灣家長教育聯盟團體會員代表，並取得視障者生活自理訓練員、同儕支持員、個人助理、無障礙設施勘檢人員等證照，努力盡自己棉薄之力服務他人。

「我是另有原因和目的而來的」，周立夫指出，他是個先天性白內障的視障孩子，被醫師診斷是「一眼重度，一眼比光覺好一些些」，在缺乏相關資訊及資源的情況下，一路都是靠自己走過來的，沒有沾上一點政府資源，家人也不知要如何協助，還好總算一路順遂。

周立夫就讀大三時，因參加學校社團正式接觸到視障生、視障圈，也開啟接觸、瞭解和服務視障朋友的契機。周立夫表示，由於唸的是夜間部，同學們白天幾乎都是上班族，他則悠閒地玩玩、唸書、學點東西、參加社團、打點小零工，過得挺不錯的；大四快畢業時，也不知要做什麼、能做什麼，就隨機緣跟著好友接觸了直銷及金融保險。

沒想到，大學的點點滴滴，竟都是周立夫服務上的養成教育與附加價值，讓他可以提供更好的諮詢服務。其中，像是取得財務規畫師認證、保險相關培訓、信託業務與規劃、視障者生活自理訓練員、無障礙設施勘檢人員、自立生活支持服務的同儕支持員等，周立夫認為，從現在看來，這些隨緣的學習，都像是「上天安排好的計畫」，讓他的服務能力得以不斷提升。

周立夫於保險工作步上正軌後，跟著孩子就讀的學校開啟志工服務，起初主要以服務孩子、弱勢家庭為主，但為能更瞭解視障或身障人員的困境與需求，他陸續又參加中華民國視障者家長協會、台灣視障協會、台南市佑明視障協進會、兒童權益聯盟、台灣家長教育聯盟、YMCA兒福中心、家扶中心、普仁慈善基金會等公益團體，並出任理事、團體會員代表或志工等職務，一晃就是30多年。

周立夫認為，參與這麼多的團體，可以從不同立場、角色及面向，看到身障者不同的需求和訴求。常人眼中的重度身障者，往往都是社會資源的消耗者，但是換個角度想，如果沒有這些人的極力爭取，如今會有這麼多的無障礙設施及社會福利可用嗎？「他們應該是引領社會進化、提升社會福利的先驅者才對啊！」

周立夫謙虛地說，他只是個「用大愛做小事」的隱藏版服務者，希望能夠盡自己最大的能力，連結資源、整合資源或資源再利用，讓服務對象擴及更多不同障別而已。