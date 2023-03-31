今（31）日受東北風及華南雲系移動影響，東半部及中部以北山區有雨，北部平地也有零星飄雨；明（1）日起就是連續5天的清明連假，只有在明天第1天，中部以北有較大雨勢，下周日（2日）起天氣轉好，暖熱如夏。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今日北部仍有鬆散雲系通過，北部、東半部偶有局部短暫飄雨的機率。各地氣溫：北部14至23度、中部16至31度、南部18至34度、東部17至32度。

吳德榮指出，清明5天連假，僅1天有雨；明日華南雲系移入，中部以北及東半部有局部陣雨，中部以北有較大雨勢，南部幾無影響。下周日（2日）各地好轉為多雲時晴，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

下周一至周三（3至5日）各地多雲時晴，氣溫明顯回升，白天暖熱如夏，北部高溫30度以上、南部達35度；午後山區偶有零星少量降雨的機率。

最新歐洲模式模擬顯示，下周四（6日）鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨。