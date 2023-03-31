曼哈頓陪審團已投票決定，將以刑事罪名起訴美國前總統川普。

曼哈頓陪審團已投票決定，將為美國前總統川普支付色情女星「狂暴」丹妮爾絲（Stormy Daniels）13萬美元（近400萬台幣）封口費，以刑事罪起訴他，使他成為美國歷史上首度因刑事罪被起訴的美國前總統。

綜合外電30日報導，川普得知消息後暴怒，周四警告這「獵巫行動」（witch hunt）行動會引發強烈反彈。他痛批拜登和民主黨，說他們要是敢迫害無辜的人，他的支持者將會把對方趕出辦公室，讓他們後悔不已。

據消息人士說，預料下周川普到曼哈頓時會被正式逮捕。而川普在電子郵件聲明中說，「民主黨人滿腦子想要『搞倒川普』，已撒謊、欺騙並偷竊，但如今更做出令人難以置信的事，那就是——公然干預選舉，起訴一個完全無辜的人。」他並痛批：「在我國的歷史上，從來沒有這麼做過。」

川普成為首位被刑事罪起訴的美國前總統

而這意味著美國檢方已結束為期1年的封口費調查，也意味著川普將面臨逮捕，還有出庭等羞辱。據說川普2016年付封口費給AV女優丹妮爾絲，要她對兩人的性交易保持沉默。而共和黨爭取總統候選提名人面臨被捕的恥辱，將把美國帶入未知的政治和法律領域。

儘管川普周四早仍一如往常，在佛州俱樂部打了9洞高爾夫，但76歲的他雖照常訂位，可是並沒有留下來吃午餐。

「美國人民心知肚明，激進的左翼民主黨人在幹什麼，人人都看得出來，」川普在聲明中說，「團結強大的共和黨會先打敗曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg），再戰勝拜登，我們會把這些狡詐的民主黨人一個不留，全扔出辦公室，這樣才能讓美國再度偉大！」