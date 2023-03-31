身為2019年選秀狀元，金鶯強打捕手羅許曼（Adley Rutschman）就在今（31）日開幕戰創造歷史，客場對陣紅襪單場敲出5支安打，成為大聯盟史上捕手第一人。

去年賽季雖以新秀身分扛下主戰捕手，繳出高於平均的OPS+（標準化攻擊指數）128，拿下新人王票選第2，不過球迷對於羅許曼期待不只是這樣，本賽季開幕戰他擔任第2棒捕手位置，首打席就痛擊2屆賽揚獎得主克魯伯（Corey Kluber），以全壘打宣告未來會是他的天下。

羅許曼沒有善罷甘休，接下來5個打席全都上壘，包含4支安打及1次保送，繳出單場5安的歷史級瘋狂表現，羅許曼也加入了名人堂傳奇費斯克（Carlton Fisk）的行列，成為自1901年以來第2位在開幕戰擊出全壘打，並且至少上壘4次的捕手，但開幕戰單場敲出5支安打，羅許曼則是捕手第1人。

此戰擔任紅襪第4棒左外野手的日籍強打吉田正尚，4打數敲出雙安，打下1分打點，台灣好手張育成則未獲得出賽機會，僅管紅襪整隊攻下9分，不過先發投手克魯伯大崩盤，3.1局狂丟5分，牛棚接手後也無法止血，最終以9比10不敵金鶯，吞下新賽季首敗。