歐洲高層近日頻頻訪問中國，繼法國總統和歐盟執委會主席後，德國外交部長貝爾伯克也將在4月中出訪北京，德國正在研議的「中國戰略」可望成為此行焦點。

德國「商報」（Handelsblatt）引述知情人士報導，繼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）下週訪問中國後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也將在4月中訪問北京。

2021年底接任外長的貝爾伯克對中國立場強硬，曾將台灣與遭俄羅斯侵略的烏克蘭相比，表示不接受一個比較大的國家違反國際法侵略比較小的鄰居，引來中國透過外交管道抗議，她首次出訪北京因此備受矚目。

德國政府研議中的「中國戰略」可望成為貝爾伯克此行的焦點，這是德國史上第一次為中國政策制定明確的框架和策略。

報導說，目前各部會已經對文字內容達成共識，措辭將比媒體去年底披露的草案還溫和，不過將中國同時視為夥伴、競爭者和體制對手的部分不變。

知情人士還透露，德國預計6月與中國進行政府磋商。2011年起，德國與中國每2年進行一次政府磋商，由總理率多位閣員進行全方位對話，今年輪到柏林主辦。

報導指出，跡象顯示北京打算與德國維持良好關係，例如德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）上週出訪台灣，成為26年來第一位訪台的德國部長級官員，中方除了口頭批評沒有進一步動作，反應相對節制。