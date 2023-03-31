台灣大道30日發生老宅倒塌活埋3名工人意外，原因疑是拆除隔壁棟時開挖地基較深釀禍。（翻攝照片）

台中市中區台灣大道一段299巷5號房屋30日上午發生倒塌，造成1死2傷，稍早傳出好消息，消防人員看見瓦礫堆中有受困者的頭髮與手指露出，正在搶救中。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中中區百年房倒塌1死2受困 市長：搶救到最後一刻

台灣大道30日發生老宅倒塌活埋3名工人意外，原因疑是拆除隔壁棟時開挖地基較深釀禍；41歲吳姓工人平時會揹著阿嬤到工地，讓阿嬤在一旁休息，事發時阿嬤坐在車內被救出，但吳男已被活埋身亡；另名怪手司機發覺異常後馬上跳出怪手躲過一劫，事後趴在瓦礫堆上不斷搬磚，試圖救出遭埋同事。

據自由時報報導，原本在工地現場施工的怪手司機發現現場有異後，就趕緊跳離怪手，沒想到就發生倒塌事件，他馬上跑到角落想救出蔡姓同事，並不斷大喊「房子倒了，壓到人了」，蔡男雖是第一位遭救出的人，但仍因傷重送醫不治；此外另一名吳姓罹難者與弟弟平時回背著阿嬤到工地工作，阿嬤當時坐在工地前的轎車內，沒被磚瓦波及。

該名阿嬤現年96歲，因聘雇的看護還未到職，吳男才會揹阿嬤到工地，阿嬤坐在車上等，吳男的弟弟事發時不在工地內，眼見災禍瞬間崩潰，一度衝進封鎖線喊「哥哥被活埋」、「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」，救難員也趕緊抱住他給予安慰說「冷靜！我們會盡力救人」，吳男弟弟一直守在救災現場旁焦急地徘徊，沒想到最後仍等來不幸消息。

台中消防局出動2隻搜救犬，上午11時許尋獲蔡姓工人，送醫不治。下午4時、晚間8時在瓦礫堆約1米深處發現受困的陳姓、吳姓工人，但為避免2次傷害，未採大型破壞機具搶救，晚間挖出陳姓工人已不治，另遭活埋的吳姓工人被發現時已無生命跡象；土木技師表示，可能是新開挖的地基較鄰屋地基深，導致臨屋基礎裸露、土方解壓後側向位移，造成倒塌。